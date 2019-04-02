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Биржи АТР 2 апреля растут вслед за рынками США
08:18 02.04.2019 |
Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, поддерживая оптимизм на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,41%, до 3183,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1767,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,09%, до 29590,05 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,31%, до 2175,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 6242,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,19% - до 21550,34 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые индексы в понедельник закрылись уверенным ростом на позитивной статистике из США. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США в марте вырос до 55,3% с февральских 54,2%. Эксперты прогнозировали рост индикатора только до 54,5%.
Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные делового издания Caixin, опубликованные в понедельник, о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте вырос до 50,8 пункта с 49,9 пункта в феврале. Аналитики ждали роста показателя только до 50,1 пункта.
Данные макроэкономические показатели усилили надежды инвесторов на улучшение ситуации в двух крупнейших мировых экономиках - США и Китая. "Неожиданно хорошие показатели из США и Китая подтвердили, что ситуация в промышленности улучшается", - полагает аналитик IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которой приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
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