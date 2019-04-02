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Dow Jones закрылся выше 26000 пунктов, показав лучший с середины февраля рост
07:43 02.04.2019 |
Американские фондовые индексы в понедельник закрылись уверенным ростом на позитивной статистике из Китая и США, Dow Jones показал лучший внутридневной рост с 15 февраля, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,27%, до 26258,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,29%, до 7828,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,16%, до 2867,19 пункта.
Ранее стало известно о росте промышленного индекса (PMI) Китая в марте до 50,8 пункта с 49,9 пункта в феврале. Аналитики ждали увеличения показателя лишь до 50,1 пункта. Кроме того, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США в марте вырос до 55,3% с февральских 54,2%. Эксперты прогнозировали рост индикатора только до 54,5%.
Между тем, объем розничных продаж в США в феврале в месячном выражении снизился на 0,2%, в то время как аналитики ожидали роста на 0,3%.
Инвесторы также обратили внимание на сообщения о продлении властями Китая решения о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США. Ранее американская сторона отодвинула дату повышения своих пошлин на импорт товаров из Китая, сохранив их на уровне 10%.
"На фоне оказавшихся лучше ожиданий данных по индексу PMI Китая и оптимизма по поводу торговых переговоров, которые должны продолжиться на этой неделе в Вашингтоне, Dow подскочил более чем на 200 пунктов... это лучший уровень к закрытию за пять месяцев", - приводит агентство MarketWatch слова финансового аналитика Spreadex Коннора Кэмпбелла.
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