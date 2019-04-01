Рынок ценных бумаг ожидает видение потенциальной экономической политики Зеленского - BofA ML

BofA Merrill Lynch положительно оценивает влияние итогов первого тура президентских выборов в Украине на рынок ценных бумаг, однако отмечает, что политические риски сохраняются, указывается в аналитической записке американского банка в понедельник.

Согласно документу, в ближайшие три недели рынок ожидает получить дальнейшее видение потенциальной экономической политики в случае победы Владимира Зеленского, в частности, узнать имена хотя бы части потенциальных членов правительства кандидата в президенты.

По мнению BofA ML, это даст четкое указание будущих приоритетов и также может повысить доверие к озвученным ранее дружественным к рынку комментариям В.Зеленского.

В целом банк положительно оценивает реакцию рынка на исход первого тура голосования за президента, уточняя, что в краткосрочной перспективе она будет ограниченной.

В то же время аналитики банка указывают на рост привлекательности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), отмечая предпринятые шаги для дальнейшего открытия этого рынка для международных инвесторов. В частности, аналитики видят возможности для значительных притоков в ОВГЗ, если НБУ успешно реализует "линк" с международным депозитарием ценных бумаг Clearstream.