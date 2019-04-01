Акции украинских компаний на международных биржах спокойно отреагировали на результаты 1-го тура президентских выборов

Курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на Варшавской фондовой бирже (WSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE), спокойно отреагировали на результаты первого тура президентских выборов в Украине.

Согласно данным WSE, по состоянию на 10:00 на 1 апреля незначительно снизился курс акций агрохолдинга "Овостар" на 0,93% - до PLN107 за шт. Курс акций агрохолдинга "Агротон" вырос на 3,66% - до PLN3,54 за шт., "Астарты" – на 1,84%, до PLN27,7 за шт.. Кроме того, увеличился курс акций ИМК – на 0,72%, до PLN13,95 за шт. и "Кернела"– на 0,2%, до PLN49,3 за шт.

На LSE снизился курс нефтегазовой компании JKX Oil&Gas – на 2,27%, до GBP 0,5375 за шт.. Акции британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, выросли на 3,03% - до GBP0,255 за шт.

Курс акций агрохолдинга МХП возрос на 0,98% - до $10,35 за акцию. Цена акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum plc. с активами в Украине не изменилась – GBP0,435 за шт.