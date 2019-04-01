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Биржи Китая закрылись 1 апреля заметным ростом на макростатистике и внешнем оптимизме
13:19 01.04.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрыли торги в плюсе, при этом наибольший рост показали биржевые площадки Китая на фоне позитивной статистики деловой активности в промышленности страны и оптимизме вокруг торговых отношений с США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 2,58%, до 3170,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,57%, до 1755,67 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличился на 1,76%, до 29562,02 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,29%, до 2168,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,59%, до отметки в 6217 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,43%, до 21509,03 пункта.
Трейдеры позитивно оценили неожиданно сильную китайскую статистику. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте вырос до 50,8 пункта с 49,9 пункта в феврале. При этом ожидался рост показателя лишь до 50,1 пункта.
"Впервые за четыре месяца производственная активность в Китае вернулась к росту, и это наводит на мысль о том, что пересмотр макроэкономической политики Китая начинает сказываться на экономике", - сказал агентству Рейтер аналитик National Australia Bank Давид де Гари (David de Garis).
На азиатских рынках также сохранялся позитив по поводу торговых отношений США и Китая. 28-29 марта прошел восьмой раунд торговых переговоров сторон в Пекине. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин, который находился на переговорах, заявил, что они прошли "конструктивно", выразив надежду на успешное продолжение дискуссии с вице-премьером КНР Лю Хэ в апреле в Вашингтоне.
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