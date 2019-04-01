Основные фондовые площадки США завершили торги 29 марта и первого квартала года в плюсе

Для индекса S&P 500 рост за эти три месяца стал лучшим за десять лет, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones в пятницу увеличился на 0,82%, до 25928,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,78%, до 7729,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос - на 0,67%, до 2834,40 пункта.

За первый квартал S&P вырос на 14% - наиболее сильный показатель со второго квартала 2009 года, Dow прибавил более 12%, Nasdaq - более 17%.

В пятницу участникам рынка прибавили оптимизма новости из Китая, где проходит восьмой раунд торговых переговоров с США. Министр финансов США Стивен Мнучин, который находится на переговорах, заявил, что они прошли "конструктивно", выразив надежду на успешное продолжение дискуссии с вице-премьером КНР Лю Хэ в начале апреля в Вашингтоне.

Кроме того, продажи новых домов в США в феврале выросли сильнее прогнозов - на 4,9% по сравнению с пересмотренным показателем января, до 667 тысяч. Аналитики ожидали роста только на 1,3% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 620 тысяч.

Лучше прогнозов оказался и индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В марте, по окончательной оценке, индикатор поднялся до 98,4 пункта с февральского уровня в 93,8 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор вырос лишь до 97,8 пункта.