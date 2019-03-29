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Биржи США выросли 28 марта на оптимизме по переговорам с Китаем
07:41 29.03.2019 |
Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,36%, составив 25717,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,34%, до7669,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,36%, до 2815,45 пункта.
Представители США прибыли в Китай, где проведут восьмой раунд торговых переговоров, сообщило ранее в четверг агентство Рейтер. Американский чиновник заявил агентству, что китайская сторона в ходе переговоров сделала "беспрецедентные" предложения в отношении целого ряда вопросов, включая принудительную передачу технологий.
Ранее в четверг была опубликована важная статистика. Так, по данным Бюро экономического анализа министерства торговли США, рост ВВП страны в четвертом квартале, по окончательной оценке, составил 2,2% против предварительной оценки роста в 2,6%, хотя эксперты ожидали замедления роста лишь до 2,4%. В третьем квартале рост ВВП страны составил 3,4%.
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 23 марта снизилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 211 тысяч. Но эксперты ожидали сокращения числа заявок до 220 тысяч.
Также участники рынка ждут новостей из Великобритании, правительство которой в пятницу в третий раз намерено внести в парламент для обсуждения соглашение с ЕС о Brexit. Документ был уже дважды отвергнут парламентариями, и накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй даже пообещала уйти в отставку раньше, чем планировала, ради того чтобы на этот раз депутаты проголосовали за документ.
"Торговый вопрос сегодня подвинул в новостях опасения по поводу кривой доходности облигаций", - отметил агентству MarketWatch рыночный стратег Informa Financial Intelligence Райан Номан (Ryan Nauman).
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