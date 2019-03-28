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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи АТР 28 марта торгуются вразнобой в ожидании заявлений по торговым переговорам США и КНР

07:44 28.03.2019 |

Фондовый рынок

 

Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики в ожидании официальных заявлений по итогам очередного раунда торговых переговоров делегаций США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,26%, до 3014,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,19%, до 1657,86 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,03%, до 28736,13 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,57%, до 2133,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,52%, до 6168 пунктов, японский индекс Nikkei 225 уменьшался на 1,31% - до 21098,78 пункта.

Инвесторы ожидают новостей по поводу торговых переговоров США и Китая. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай 28-29 марта, где совместно с китайским вице-премьером Лю Хэ проведут восьмой раунд торговых переговоров.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщает, что китайская сторона выдвинула "беспрецедентные" предложения в ходе переговоров, включая проблему передачи технологий. Письменный текст торговой сделки также значительно продвинулся вперед, уточнили источники.

"Если вы посмотрите на текст месячной давности и сегодняшний, (вы увидите - ред.), что мы продвинулись вперед по всем фронтам.... Они (Китай - ред.) теперь говорят о проблеме принудительной передачи технологий, тогда как никогда раньше не хотели об этом говорить", - сообщил источник. Однако как добавляет агентство MarketWatch со ссылкой на мнения аналитиков, в ближайшие недели или месяцы будет достигнуто лишь "некое ограниченное соглашение".

В рамках составления текста торгового соглашения стороны работают, в том числе, над договоренностями в сфере защиты американской интеллектуальной собственности и технологий. Ранее китайские СМИ сообщали, что США требовали от КНР провести целый ряд структурных преобразований, которые касаются, в частности, борьбы с низким уровнем защиты прав интеллектуальной собственности американских предприятий в Китае и с принуждением к передаче технологий американских компаний их китайским партнерам.
По материалам: ПРАЙМ
 

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