Финансовые новости
- |
- 28.03.19
- |
- 08:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США закрылись 27 марта в минусе на опасениях по поводу мировой экономики
07:41 28.03.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили среду в минусе на фоне опасений инвесторов по поводу мирового экономического роста, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,13%, до 25625,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,63%, до 7643,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,46%, до 2805,37 пункта.
Еще в конце прошлой недели была опубликована информация о том, что индексы деловой активности в промышленности США и еврозоны достигли в марте многолетних минимумов. Во вторник была опубликованная слабая статистика по рынку недвижимости США, а следом - по индексу доверия потребителей, который тоже не оправдал ожиданий экспертов.
Между тем, в среду стало известно, что дефицит торгового баланса США в январе сократился на 8,8 миллиарда долларов, или на 14,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря, до 51,1 миллиарда долларов. Показатель за декабрь был пересмотрен до дефицита в 59,9 миллиарда с 59,8 миллиарда долларов. Аналитики ожидали индикатор на уровне лишь в 57 миллиардов долларов.
Кроме того, в четверг продолжилось снижение доходности десятилетних облигаций США - до 2,38%, минимального с декабря 2017 года уровня по сравнению с показателем в 2,46% для тремесячных бумаг. На прошлой неделе доходность трехмесячных бондов США превысила этот показатель для десятилетних облигаций - такая ситуация, когда доходность долгосрочных бумаг оказывается меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии.
"Мы рассчитываем на мощную поддержку где-то в диапазоне 2700 пунктов для индекса S&P 500, но думаем, что потенциал роста ограничен нерешенностью таких вопросов, как торговая ситуация с Китаем и Brexit", - сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Element Pointe Advisors Карлос Домингес.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сдали нервы. Почему Тимошенко нарвалась на скандал с Гриценко
|Вести бизнес станет легче: правительство приняло комплексное постановление
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
|Кто заработает, если Украина откажется от асфальтовых дорог
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 28 марта торгуются вразнобой в ожидании заявлений по торговым переговорам США и КНР
|Биржи США закрылись 27 марта в минусе на опасениях по поводу мировой экономики
|Ситуация на межбанке продолжает пребывать под прессом календарного и политико-психологического факторов
|Кабмин одобрил рекрутеров для формирования набсоветов в госбанках и их гонорары
|Депозитные ставки для физлиц 27.03.19
|Банки получат доступ к информации о заемщиках
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google