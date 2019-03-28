Биржи США закрылись 27 марта в минусе на опасениях по поводу мировой экономики

Основные фондовые индексы США завершили среду в минусе на фоне опасений инвесторов по поводу мирового экономического роста, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,13%, до 25625,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,63%, до 7643,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,46%, до 2805,37 пункта.

Еще в конце прошлой недели была опубликована информация о том, что индексы деловой активности в промышленности США и еврозоны достигли в марте многолетних минимумов. Во вторник была опубликованная слабая статистика по рынку недвижимости США, а следом - по индексу доверия потребителей, который тоже не оправдал ожиданий экспертов.

Между тем, в среду стало известно, что дефицит торгового баланса США в январе сократился на 8,8 миллиарда долларов, или на 14,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря, до 51,1 миллиарда долларов. Показатель за декабрь был пересмотрен до дефицита в 59,9 миллиарда с 59,8 миллиарда долларов. Аналитики ожидали индикатор на уровне лишь в 57 миллиардов долларов.

Кроме того, в четверг продолжилось снижение доходности десятилетних облигаций США - до 2,38%, минимального с декабря 2017 года уровня по сравнению с показателем в 2,46% для тремесячных бумаг. На прошлой неделе доходность трехмесячных бондов США превысила этот показатель для десятилетних облигаций - такая ситуация, когда доходность долгосрочных бумаг оказывается меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии.

"Мы рассчитываем на мощную поддержку где-то в диапазоне 2700 пунктов для индекса S&P 500, но думаем, что потенциал роста ограничен нерешенностью таких вопросов, как торговая ситуация с Китаем и Brexit", - сказал агентству MarketWatch старший инвестспециалист Element Pointe Advisors Карлос Домингес.