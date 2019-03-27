Фондовые индексы Азии 27 марта изменились разнонаправленно

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду без единой тенденции, инвесторов продолжает нервировать неопределенность в отношении прогноза глобальной экономики, сообщает MarketWatch.

В том числе негативное влияние оказала новость о том, что прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая в январе-феврале упала на 14% относительно аналогичного периода 2017 года.

При этом старший статистик Государственного статистического управления КНР Чжу Хун пояснил, что снижение показателя было связано с уменьшением прибыли в некоторых основных отраслях промышленности и перебоями, вызванными Праздником весны (празднование нового года по лунному календарю) в феврале.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific опустился на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix снизились соответственно на 0,23% и 0,52%. Падение рынка обусловлено тем, что более 1,5 тыс. японских компаний днем ранее закрыли реестры акционеров перед предстоящими дивидендными выплатами.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor уменьшились соответственно на 2% и 3,5%, Nintendo, выпускающей игровые консоли и видеоигры - на 1,7%.

Между тем бумаги крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,2%, нефтяной компании Inpex - на 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось по итогам торгов на 0,15%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1%.

Бумаги производителя бытовой электроники LG Electronics выросли на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день повысился на 0,85%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,56%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. поднялись в Гонконге на 0,9%.

Капитализация нефтяных компаний CNOOC и PetroChina выросла на 3,9% и 0,6% соответственно.

В то же время акции AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, подешевели на 1,6%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,09%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,9%, второй по величине Rio Tinto - на 1,5%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals - на 2,4%.