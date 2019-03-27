Биржи США 26 марта закрылись в плюсе в рамках коррекции

Основные фондовые индексы США во вторник увеличились в рамках коррекции, однако рост сдерживала слабая внутренняя статистика, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,55%, составив 25657,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,71%, до 7691,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,72%, до 2818,46 пункта.

Предыдущие два дня индексы снижались на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики после публикации статистических данных и роста доходности трехмесячных бондов США, превысивших этот показатель для десятилетних облигаций. Ситуация, когда доходность долгосрочных бумаг оказывается меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии. Но во вторник эта кривая постепенно стабилизировалась, доходность десятилетних бумаг выросла до 2,4%.

"Мы рассматриваем обратную кривую по доходности трехмесячных и десятилетних облигаций как техническую. И, несмотря на то что это один из лучших индикаторов приближающейся рецессии, это не идеальный индикатор", - приводит агентство MarketWatch слова специалиста по инвестиционным стратегиям Glenmede Майкла Рейнолдса.

Инвесторы также ждут новостей по поводу торговых переговоров США и Китая позднее на этой неделе. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай 28-29 марта, где совместно с китайским вице-премьером Лю Хэ проведут восьмой раунд торговых переговоров.

Между тем, хуже прогнозов оказалась опубликованная во вторник внутренняя статистика. Так, количество новых домов в США в феврале снизилось на 8,7% по сравнению с пересмотренным показателем января, аналитики ожидали снижения лишь на 0,8%. Кроме того, по данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в марте снизился до 124,1 пункта с показателя февраля в 131,4 пункта. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора до 132 пунктов.