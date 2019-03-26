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Биржи США 25 марта закрылись в основном в минусе на опасениях по поводу мировой экономики
07:46 26.03.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили понедельник преимущественно в минусе на фоне неуверенности инвесторов по поводу перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,06%, до 25518,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,07%, до 7637,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,08%, до 2798,44 пункта.
Ранее в понедельник биржи Азии закрылись снижением на 1-3%, рынки Европы опускаются до 0,7% на фоне макроэкономической статистики региона.
Индекс деловой активности в промышленности (PMI) США в марте опустился до минимума почти за два года, при этом аналогичный показатель в еврозоне достиг наименьшей отметки более чем за пять лет.
В результате еще в пятницу доходность трехмесячных бондов США в какой-то момент превысила этот показатель для 10-летних облигаций. В понедельник этот тренд продолжился, доходность десятилетних облигаций снизилась до минимума с конца 2017 года. Обратная кривая, когда доходности долгосрочных бумаг оказываются меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии.
Акции корпорации Apple в понедельник потеряли 1,21% после того, как компания представила новые сервисы Apple TV+ и Apple News+. Помимо возможности смотреть фильмы и телепрограммы через приложение Apple TV, компания планирует запустить производство собственного контента.
"Позже на этой неделе ситуация может успокоиться, если мы увидим позитив по переговорам с Пекином, но в начале могут быть несколько непростых дней", - приводит агентство MarketWatch слова Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley), старшего рыночного аналитика OANDA.
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