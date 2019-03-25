Биржи АТР 25 марта закрылись падением на 1-3% на усилении опасений за мировую экономику

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника резким снижением после того, как слабая статистика из Европы и США усилила обеспокоенность за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,97%, до 3043,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,44%, до 1676,43 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index сократился на 2,03%, до 28523,35 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,92%, до 2144,86 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 3,01%, опустившись до 20977,11 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,11%, до отметки 6126,2 пункта.

Поводом для пессимизма мировых инвесторов стали предварительные данные за март исследовательской организации Markit Economics по индексу деловой активности в промышленности (PMI) США и еврозоны. В США показатель опустился до 52,5 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. Это минимальная отметка почти за два года. Аналитики ожидали роста показателя до 53,5 пункта. Аналогичный показатель для еврозоны при этом упал до минимума более чем за 5 лет.

На фоне слабой статистики падением закрылись американские фондовые рынки. Вслед за ними отказ от рисковых активов произошел и на биржах Азии. "Паники не было, но были отмечены значительные распродажи. Мы внимательно смотрим, продолжат ли американские рынки акций падать в начале этой недели", - сказал старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.