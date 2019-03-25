Финансовые новости
- |
- 25.03.19
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американские биржи закрылись 22 марта в минусе на 1,8-2,5% на статистике США и Европы
07:08 25.03.2019 |
Основные американские фондовые индексы завершили пятницу в сильном минусе на фоне статистических данных по активности в сфере промышленности в США и Европе, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,77%, до 25502,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,5%, до 7642,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,9%, до 2800,71 пункта.
В пятницу стало известно, что предварительный индекс деловой активности в промышленности США (PMI) опустился до 52,5 пункта в марте с 53 пунктов месяцем ранее - до минимума за последние 21 месяц. Аналитики ожидали роста показателя до 53,5 пункта.
Кроме того, как сообщила исследовательская организация Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале - до минимума за 5 лет и 11 месяцев. Индекс деловой активности крупнейшей экономики Европы, Германии, в марте обновил минимум за 5 лет и 9 месяцев, сократившись до 51,5 пункта с февральских 52,8 пункта.
Дефицит бюджета США в феврале 2018-2019 финансового года составил 233,977 миллиарда долларов против профицита 8,681 миллиарда долларов в январе, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики ожидали показателя в 228 миллиардов долларов.
Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила о росте количества сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале на 11,8% до 5,51 миллиона. Эксперты прогнозировали увеличение числа сделок только на 2,2%, до 5,1 миллиона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня дорогого доллара завершились резким обвалом его курса на межбанке
|В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса
|Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум
|Медведчук повез Бойко к Медведеву, чтобы тот пообещал передать украинскую ГТС Москве
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара США снижается, статданные из Германии поддерживают евро
|НБУ, ФГВФЛ и ВБ усовершенствуют механизмы урегулирования неплатежеспособности банков
|Банки Украины уменьшили портфель ОВГЗ на 1, 36 млрд грн
|НБУ сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для снижения инфляции, - монетарный комитет
|НБУ купил на межбанке $15 млн 18-22 марта
|Bitwise сообщила SEC о том, что 95% объемов торгов — фейковые
Это интересно
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
|Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
|Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай