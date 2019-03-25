Американские биржи закрылись 22 марта в минусе на 1,8-2,5% на статистике США и Европы

Основные американские фондовые индексы завершили пятницу в сильном минусе на фоне статистических данных по активности в сфере промышленности в США и Европе, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,77%, до 25502,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,5%, до 7642,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,9%, до 2800,71 пункта.

В пятницу стало известно, что предварительный индекс деловой активности в промышленности США (PMI) опустился до 52,5 пункта в марте с 53 пунктов месяцем ранее - до минимума за последние 21 месяц. Аналитики ожидали роста показателя до 53,5 пункта.

Кроме того, как сообщила исследовательская организация Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале - до минимума за 5 лет и 11 месяцев. Индекс деловой активности крупнейшей экономики Европы, Германии, в марте обновил минимум за 5 лет и 9 месяцев, сократившись до 51,5 пункта с февральских 52,8 пункта.

Дефицит бюджета США в феврале 2018-2019 финансового года составил 233,977 миллиарда долларов против профицита 8,681 миллиарда долларов в январе, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики ожидали показателя в 228 миллиардов долларов.

Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила о росте количества сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале на 11,8% до 5,51 миллиона. Эксперты прогнозировали увеличение числа сделок только на 2,2%, до 5,1 миллиона.