Биржи США закрылись 21 марта уверенным ростом на внутренних статданных, росте Apple

Основные американские фондовые индексы завершили четверг в плюсе на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,84%, до 25962,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,42%, до 7838,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,09%, до 2854,88 пункта.

В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 16 марта, уменьшилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 221 тысячу. При этом эксперты полагали, что показатель вырастет только до 226 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 229 тысяч.

Акции Apple выросли на 3,64% после того, как аналитики Needham изменили свои рекомендации в отношении ценных бумаг компании на "активно покупать".

Инвесторы также продолжают отыгрывать итоги заседания Федрезерва, который сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25-2,5% годовых, заявив, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два. ФРС также понизила прогнозы роста ВВП и темпов инфляции в США на 2019 год. Кроме того, регулятор принял решение замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре.

"Ближайшие месяцы экономисты будут спорить по поводу того, насколько оправданной является "голубиная" политика ФРС. Опасения Федрезерва относительно экономики, вероятно, приведут к тому, что они будут слишком осторожны, ужесточая монетарную политику, даже если мы увидим сильные отчеты за второй квартал", - приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойа (Edward Moya).

Кроме того, участники рынка обратили внимание на новости относительно торговых отношений с Китаем. В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн сообщил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай 28-29 марта, где совместно с вице-премьером КНР Лю Хэ проведут восьмой раунд торговых переговоров.