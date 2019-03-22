Финансовые новости
- |
- 22.03.19
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США закрылись 21 марта уверенным ростом на внутренних статданных, росте Apple
07:43 22.03.2019 |
Основные американские фондовые индексы завершили четверг в плюсе на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,84%, до 25962,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,42%, до 7838,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,09%, до 2854,88 пункта.
В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 16 марта, уменьшилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 221 тысячу. При этом эксперты полагали, что показатель вырастет только до 226 тысяч с первоначального уровня прошлой недели в 229 тысяч.
Акции Apple выросли на 3,64% после того, как аналитики Needham изменили свои рекомендации в отношении ценных бумаг компании на "активно покупать".
Инвесторы также продолжают отыгрывать итоги заседания Федрезерва, который сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25-2,5% годовых, заявив, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два. ФРС также понизила прогнозы роста ВВП и темпов инфляции в США на 2019 год. Кроме того, регулятор принял решение замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре.
"Ближайшие месяцы экономисты будут спорить по поводу того, насколько оправданной является "голубиная" политика ФРС. Опасения Федрезерва относительно экономики, вероятно, приведут к тому, что они будут слишком осторожны, ужесточая монетарную политику, даже если мы увидим сильные отчеты за второй квартал", - приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойа (Edward Moya).
Кроме того, участники рынка обратили внимание на новости относительно торговых отношений с Китаем. В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн сообщил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай 28-29 марта, где совместно с вице-премьером КНР Лю Хэ проведут восьмой раунд торговых переговоров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение
ТОП-НОВОСТИ
|Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара
|Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
|Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 23 марта продолжает дорожать на заявлениях ФРС
|Фунт дорожает 22 марта к доллару на новостях по Brexit
|Биржи АТР 22 марта в основном снижаются на опасениях обострения торгового конфликта США и КНР
|Биржи США закрылись 21 марта уверенным ростом на внутренних статданных, росте Apple
|Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара
|Депозитные ставки для физлиц 21.03.19
Это интересно
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей
|Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%
|Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27