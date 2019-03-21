Биржи США закрылись 20 марта преимущественно в минусе после заседания ФРС

Основные американские фондовые индексы завершили среду преимущественно в минусе на фоне итогов двухдневного заседания Федерального резерва, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,55%, до 25745,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,06%, до 7728,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,29%, до 2824,23 пункта.

ФРC США по итогам заседания 19-20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. При этом большинство членов комитета ФРС проголосовали за сохранение ставки в 2019 году на текущем уровне в 2,25-2,5%, в среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 2,4%.

Регулятор также решил замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре, и ухудшил прогнозы по росту экономики страны на 2019 и 2020 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2019 год понижен до 2,1% с ожидавшихся в декабре 2,3%, на 2020 год - до 1,9% с 2%.

"Как и ожидалось, Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС на сегодняшней встрече оставил ставки на прежнем уровне. Это означает первый календарный квартал, в котором ФРС не повышал ставки, с третьего квартала 2017 года. Регулятор подтверждает "терпеливую" позицию по отношению к срокам будущих изменений ставок, признавая относительно мягкие перспективы экономики", - приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестспециалиста Glenmede Джейсона Прайда (Jason Pride).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с переговорами с Китаем. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на значительное время.