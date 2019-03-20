Финансовые новости
- |
- 20.03.19
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США закрылись 19 марта разнонаправленно на ожидании новостей от Федрезерва
07:49 20.03.2019 |
Основные американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания новостей от Федрезерва и противоречивых сообщений по торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,1%, до 25887,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,12%, до 7723,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в минусе на 0,01%, составив 2832,57 пункта.
В среду завершится двухдневное заседание ФРС, от которого рынки ждут оценки Федрезервом состояния американской экономики и решения о дальнейшей величине учётной ставки. Аналитики прогнозируют "мягкую" риторику регулятора и сохранение базовой ставки на уровне 2,25-2,5%.
Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что переговоры между США и Китаем по заключению торговой сделки находятся на финальной стадии. Газета отмечает, что итоговая торговая сделка может быть заключена до конца апреля.
Между тем, по данным источников агентства Bloomberg, в США беспокоятся, что Китай противится американским требованиям в ходе переговоров. Китайские переговорщики изменили свою позицию в свете того, что, хотя они согласились на изменения в политике в области интеллектуальной собственности, они не получили гарантий от администрации президента США Дональда Трампа по отмене импортных пошлин.
Объем промышленных заказов в январе вырос на 0.1%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%.
"На фоне противоречивых сигналов вполне понятно, что инвесторы нервничают. Рынки подросли с декабрьских минимумов благодаря позитиву в торговле и ожиданиям по части ФРС. По нашей оценке, эти события уже учтены рынком", - сказал агентству MarketWatch Клифф Ходж (Cliff Hodge), директор по инвестициям Cornerstone Wealth.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин в среду продлит контракт с правлением «Нафтогаза» на год – Гройсман
|Андрей Коболев: Надеюсь, что у нового оператора ГТС будет контракт с «Газпромом»
|Спрос на валюту 19 марта не увеличивался. Главная причина ее подорожания - это массовое сокращение валютных продаж
|Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курса гривни снижен на 1,00 коп. до 27,1664 грн
|Биржи АТР, кроме Японии, 20 марта закрылись снижением перед итогами заседания ФРС
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.03.19
|Курсы валют по карточным операциям на 20.03.19
|Остатки средств на корсчетах банков 20.03.19
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.03.19
Это интересно
|Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году
|Hyundai показал, какой будет новая Sonata
|Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура
|IBM: квантовые вычисления представляют угрозу для блокчейна и криптовалют
|Полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots стоят $15
|Новый гиперкар Aston Martin оснастят меняющим форму антикрылом
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры