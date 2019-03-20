Биржи США закрылись 19 марта разнонаправленно на ожидании новостей от Федрезерва

Основные американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания новостей от Федрезерва и противоречивых сообщений по торговым переговорам с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,1%, до 25887,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,12%, до 7723,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в минусе на 0,01%, составив 2832,57 пункта.

В среду завершится двухдневное заседание ФРС, от которого рынки ждут оценки Федрезервом состояния американской экономики и решения о дальнейшей величине учётной ставки. Аналитики прогнозируют "мягкую" риторику регулятора и сохранение базовой ставки на уровне 2,25-2,5%.

Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что переговоры между США и Китаем по заключению торговой сделки находятся на финальной стадии. Газета отмечает, что итоговая торговая сделка может быть заключена до конца апреля.

Между тем, по данным источников агентства Bloomberg, в США беспокоятся, что Китай противится американским требованиям в ходе переговоров. Китайские переговорщики изменили свою позицию в свете того, что, хотя они согласились на изменения в политике в области интеллектуальной собственности, они не получили гарантий от администрации президента США Дональда Трампа по отмене импортных пошлин.

Объем промышленных заказов в январе вырос на 0.1%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%.

"На фоне противоречивых сигналов вполне понятно, что инвесторы нервничают. Рынки подросли с декабрьских минимумов благодаря позитиву в торговле и ожиданиям по части ФРС. По нашей оценке, эти события уже учтены рынком", - сказал агентству MarketWatch Клифф Ходж (Cliff Hodge), директор по инвестициям Cornerstone Wealth.