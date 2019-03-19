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Биржи США закрылись 18 марта ростом на фоне ожидания заседания Федрезерва
07:47 19.03.2019 |
Основные американские фондовые индексы завершили понедельник в плюсе на фоне ожидания предстоящего на этой неделе заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,25%, до 25914,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,34%, до 7714,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,37%, до 2832,94 пункта.
Во вторник начнется двухдневное заседание ФРС, от которого участники рынка ждут заявлений о продолжении "терпеливого" подхода к денежно-кредитной политике и отсутствия сигналов о повышении ставок в этом году.
"Рынок включил режим ожидания перед встречей ФРС", - пояснил агентству MarketWatch старший портфельный менеджер Globalt Investments Том Мартин (Tom Martin).
Акции авиастроителя Boeing подешевели на 1,77% на сообщениях СМИ о том, что министерство транспорта США проверяет сертификацию самолетов Boeing 737 MAX, выданную Федеральным авиационным управлением (FAA) США. За прошлую неделю бумаги компании упали в цене на 10,31%, продемонстрировав самое сильное недельное снижение за три года.
Утром 10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
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