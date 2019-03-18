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Биржи Китая 18 марта закрылись ростом более чем на 2% на внутреннем оптимизме
11:49 18.03.2019 |
Биржи Китая завершили торги понедельника существенным ростом в ожидании мер поддержки экономики от властей страны; остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли вслед за КНР и в ожидании заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,47%, до 3096,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,71%, до 1685,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 29409,01 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,16%, до 2179,49 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,62%, до 21584,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,25%, до 6190,5 пункта.
Участники торгов в Китае продолжили отыгрывать пятничные заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. По его словам, власти Китая намерены снизить налог на добавленную стоимость и страховые взносы для ряда отраслей с апреля и мая соответственно, чтобы сократить нагрузку на предприятия и поспособствовать развитию бизнеса. Он также сказал, что Китай будет реагировать на замедление экономики стимулированием рынка.
"В целом, мы очень оптимистично настроены в отношении фондового рынка Китая", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Morgan Stanley Лауры Ван (Laura Wang), которая отметила улучшение корпоративных доходов в КНР, политику Пекина по поддержке роста экономики и прогресс в торговых переговорах США и Китая.
Кроме того, мировые инвесторы ждут очередного заседания ФРС США 19-20 марта. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 2,25-2,5%, сделав паузу в ужесточении монетарной политики в свете замедления роста мировой экономики. Рынки интересует прогноз динамики ставки ФРС, чтобы понять, будет ли регулятор в этом году повышать ставку или нет.
Трейдеры в Японии обратили внимание на внутреннюю статистику, согласно которой объём экспорта страны снизился в феврале в годовом исчислении на 1,2%, а импорта - на 6,7%. Аналитики ждали снижения показателей на 0,9% и 5,8% соответственно. При этом объем промышленного производства в стране в январе, по окончательным данным, сократился на 3,4% в месячном выражении, хотя аналитики ждали его снижения на 3,7%.
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