Биржи США закрылись в основном в минусе на статистике, новостях по Китаю

Основные фондовые индексы США в четверг закрылись преимущественно в минусе на фоне внутренней и международной статистики, а также новостей о переносе встрече лидеров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,03%, до 25709,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,16%, до 7630,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 2808,48 пункта.

В четверг стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет отложена. Агентство Блумберг сообщило ранее, что встреча по подписанию соглашения о прекращении торговой войны между странами, скорее всего, произойдет не раньше апреля.

По итогам прошедших 21-24 февраля в Вашингтоне китайско-американских переговоров Трамп принял решение отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов.

В четверг инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. По официальным данным, объем промышленного производства в стране вырос в январе-феврале на 5,3% в годовом исчислении после повышения на 5,7% в декабре. Показатель стал самым низким за 17 лет. Аналитики ждали роста на 5,5%.

Не слишком позитивными оказались и внутренние данные. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 9 марта выросло на 6 тысяч, до 229 тысяч. При этом эксперты ожидали увеличения только до 225 тысяч.

Продажи новых домов в США в январе упали на 6,9% по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 607 тысяч. Аналитики ожидали показатель на уровне 622 тысяч. Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону увеличения - до 652 тысяч с 621 тысячи.

"Прорыву на следующий уровень (индексов) мешает целая стена. Это показывает, что, очевидно, мы ограничены уровнем 2750-2800 пунктов до тех пор, пока не получим ответов на вопросы по торговле с Китаем, Brexit и так далее", - приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега National Securities Арта Хогана (Art Hogan).