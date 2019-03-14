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Биржи АТР в основном снижаются 14 марта на статистике из Китая
07:47 14.03.2019 |
Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне неоднозначной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,09% - до 2994,06 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,4%, до 1616,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,03% - до 28799,75 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,17% - до 21326,18 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,14% - до 2145,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднимался на 0,14%, до 6170,1 пункта.
В центре внимания рынков находится неоднозначная статистика из Китая. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране вырос в январе-феврале на 5,3% в годовом исчислении после повышения на 5,7% в декабре. Показатель стал самым низким за 17 лет. Аналитики ждали роста на 5,5%. Вместе с тем статистика по розничным продажам КНР оказалась лучше прогнозов - за два первых месяца года показатель вырос на 8,2% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 8,1%.
Статистика в Китае выходит сразу за январь и февраль из-за длинных выходных в феврале, связанных с празднованием Нового года по лунному календарю.
Некоторую поддержку настроениям инвесторов оказывает внешний фон. Так, фондовые площадки США в среду закрылись ростом на фоне внутренней статистики и восстановления в цене акций Boeing. "Ожидается восстановление японского рынка на фоне роста на биржах в США", - приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитиков Okasan Online Securities.
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