Индекс ПФТС 13 марта ускорил снижение

Торговый оборот на бирже составил 603,44 млн грн, в том числе акциями – 1,14 млн грн.
Среди индексных бумаг подешевели акции "Донбассэнерго" (-5,88%), "Центрэнерго" (-0,69%) и "Укрнафты" (-0,75%).
Положительную динамику показали акции Райффайзен Банка Аваль (+1,28%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,04% - до 449,42 пункта при объеме торгов 1,468 млн злотых (10,3 млн грн).
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции "Кернела" (+2,07%), агрохолдинга ИМК (+0,36%), "Астарты" (-2,55%) и "Агротона" (-0,27%).