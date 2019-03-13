Индекс ПФТС 12 марта еще немного просел

Торговый оборот на бирже составил 67,399 млн грн, в том числе акциями – 6,56 млн грн.
В "индексной корзине" подешевели акции "Донбассэнерго" (-1,45%), Райффайзен Банка Аваль (-0,92%) и "Центрэнерго" (-0,84%).
Положительную динамику показали акции "Укрнафты" (+1,92%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,17% - до 449,24 пункта при объеме торгов 1,635 млн злотых (11,5 млн грн).
Среди индексных акций подешевели бумаги тяжеловесов – "Кернела" (-0,63%) и "Астарты" (-0,62%).
Положительную динамику показали акции "Агротона" (+5%) и агрохолдинга ИМК (+1,09%).