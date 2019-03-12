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НКЦБФР заявляет о масштабных ошибках в отчетности и непрофессионализме участников фондового рынка
15:45 12.03.2019 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила масштабные ошибки в отчетности профессиональных участников рынка. Требованиям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) не соответствуют отчеты почти 70% участников рынка. Около половины нарушили требования международных стандартов аудита, сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В комиссии отмечают, что не соответствие стандартам МСФО - это признак того, что профессиональные участники в большинстве своем или недостаточно квалифицированы или недостаточно мотивированы.
"Оба варианта очень плохо характеризуют национальный фондовый рынок. Если одним словом - он непрозрачен... Единственное объяснение - они (игроки рынка. - Ред.) кептивные, то есть являются инструментами или участниками схематоза...", - прокомментировал результаты проверки председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.
НКЦБФР провела выборочный анализ - около 40% обнародованной годовой финансовой отчетности и отчетов независимых аудиторов компаний по управлению активами (КУА) и торговцев ценными бумагами (ТЦБ) за 2017 год.
В частности, среди КУА наиболее распространенные ошибки: несоответствие годовой финотчетности требованиям МСФО (67% компаний); аудиторские отчеты КУА не в полной мере соответствуют Международным стандартам аудита (МСА) или не соответствуют предусмотренной МСА структуре (51% КУА).
У торговцев ценными бумагами наиболее распространенные ошибки: несоответствие годовой финотчетности МСФО (60% ТЦБ); отчеты независимого аудитора не соответствуют требованиям решения №160 (51% ТЦБ); аудиторские отчеты не в полной мере соответствует МСА (45%) и прочие.
За нарушения требований в первый раз регулятор предупреждает нарушителя. В случае повторного нарушения - игрока рынка могут лишить лицензии, отмечают в НКЦБФР.
Ранее сообщалось, что в 2018 году объемы торгов ценными бумагами на фондовом рынке Украины составили 260,866 млрд грн.
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