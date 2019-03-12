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Биржи АТР растут 12 марта вслед за рынками США и на торговом оптимизме
07:56 12.03.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, поддерживая оптимизм на американских рынках днем ранее, а также на фоне надежд на скорое достижение торгового соглашение между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,96% - до 3086,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,36%, до 1707,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,45%, до 28915,16 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,82%, до 2155,56 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 1,86% - до 21517,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,09%, до 6174,8 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в понедельник поднялись на 0,8-2% на фоне роста технологического сектора и данных статистики. Так, по данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в январе вырос в месячном выражении на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали нулевую динамику.
Кроме того, участники торгов с оптимизмом отреагировали на сообщение министерства коммерции КНР о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник в ходе телефонного разговора обсудил ключевые вопросы торгового соглашения с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Данное сообщение усилило надежды на то, что США и Китай в скором времени могут заключить долгосрочное торговое соглашение.
В то же время экономист Capital Economics Оливер Джонс (Oliver Jones), мнение которого приводит агентство Рейтер, предупредил, что ралли на рынках Китая нестабильно. "Подъем на фондовых рынках Китая с начала года выглядит чрезмерным, даже с учетом оптимистичных ожиданий мер экономической поддержки в Китае и надежд на торговую сделку между США и КНР. Поскольку мы ожидаем дополнительного ослабления экономики как Китая, так и остального мира, не исключено, что рынки Шанхая и Шэньчжэня резко упадут позднее в текущем году", - считает эксперт.
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