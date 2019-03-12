Нацкомиссия по ценным бумагам разрешила биржевым брокерам работать online

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) в соответствии со стандартами Евросоюза разрешила профессиональным торговцам ценными бумагами работать online. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отныне лицензированные биржевые брокеры могут предлагать своим клиентам программные продукты для дистанционного обслуживания после сертификации их в НКЦБФР. Комиссия будет проверять программные решения (ПО, приложения, системы прямого доступа "клиент-биржа") на соответствие стандартам кибер-безопасности и соблюдения прав инвестора.

Пользователи таких ПО, получат возможность дистанционно заключать договоры, передавать брокеру заказ на покупку/продажу финансовых инструментов, получать необходимую для принятия инвестиционных решений информацию, пояснили в НКЦБФР.

Кроме того, торговцы могут предоставлять в пользование квалифицированным клиентам свой удаленный доступ к электронной торговой системе фондовой биржи. В результате, такой клиент сможет самостоятельно и в реальном времени подавать заявки на покупку/продажу во время торгов.

В Нацкомиссии считают, что нововведения могут расширить круг инвесторов и способствовать оживлению операций с доступными качественными финансовыми инструментами.

"Мы ожидаем существенного оживления операций с надежными и ликвидными ценными бумагами через приход на рынок новых инвесторов, по широкому массовому сегменту. Действенные и защищенные online решения будут способствовать инвестированию населения, в частности, в государственные долговые обязательств (ОВГЗ)", - сказал глава НКЦБФР Тимур Хромаев.