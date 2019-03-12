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Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,09%
07:27 11.03.2019 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, потребительских услуг и здравоохранения.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,09%, индекс S&P 500 упал на 0,21%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,18%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Goldman Sachs Group Inc, которые подорожали на 2,47 п. (1,28%), закрывшись на отметке в 195,24. Котировки UnitedHealth Group Incorporated выросли на 1,49 п. (0,63%), завершив торги на уровне 237,29. Бумаги 3M Company выросли в цене на 1,03 п. (0,52%), закрывшись на отметке 200,89.
Лидерами падения стали акции Exxon Mobil Corp, цена которых упала на 1,15 п. (1,43%), завершив сессию на отметке 79,01. Акции Pfizer Inc поднялись на 0,50 п. (1,21%), закрывшись на уровне 40,89, а Caterpillar Inc снизились в цене на 1,45 п. (1,09%) и завершили торги на отметке 131,35.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST), которые подорожали на 5,09% до отметки 227,82, H&R Block Inc, которые набрали 3,27%, закрывшись на уровне 24,95, а также акции Seagate Technology PLC, которые повысились на 2,28%, завершив сессию на отметке 46,22.
Лидерами падения стали акции Chesapeake Energy Corporation, которые снизились в цене на 8,08%, закрывшись на отметке 2,730. Акции компании Noble Energy Inc потеряли 5,39% и завершили сессию на уровне 21,42. Котировки EOG Resources Inc снизились в цене на 5,37% до отметки 86,44.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции AquaBounty Technologies Inc, которые подорожали на 118,30% до отметки 4,890, Pulmatrix Inc, которые набрали 39,37%, закрывшись на уровне 1,770, а также акции Alliqua BioMedical Inc, которые повысились на 35,91%, завершив сессию на отметке 3,520.
Лидерами падения стали акции Bio Path Holdings Inc, которые снизились в цене на 45,96%, закрывшись на отметке 21,000. Акции компании CHF Solutions Inc потеряли 45,57% и завершили сессию на уровне 4,300. Котировки Altimmune Inc снизились в цене на 36,56% до отметки 2,880.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1652) превысило количество закрывшихся в плюсе (1304), а котировки 133 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1399 компаний подешевели, 1225 выросли, a 96 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций AquaBounty Technologies Inc выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 118,30%, 2,650 п., и завершили торги на отметке 4,890. Котировки акций CHF Solutions Inc упали до 3-летнего минимума, упав на 45,57%, 3,600 п., и завершили торги на отметке 4,300. Котировки акций Alliqua BioMedical Inc выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 35,91%, 0,930 п., и завершили торги на отметке 3,520.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 7,65% до отметки 16.05.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,98%, или 12,65, достигнув отметки $1.298,75 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле снизились на 1,11%, или 0,63, до $56,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,92%, или 0,61, до отметки $65,69 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,05% до 1,1243, а котировки USD/JPY упали на 0,36%, достигнув отметки 111,17.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,31% до 97,322.
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