Индекс ПФТС 7 марта еще немного снизился

Торговый оборот на бирже составил 46,8 млн грн, в том числе акциями – 0,9 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции "Центрэнерго" (-0,19%), Райффайзен Банка Аваль (+2,05%) и "Донбассэнерго" (+1,59%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг упал на 1,21% - до 454,91 пункта при объеме торгов 330 тыс. злотых (2,32 млн грн).
По итогам дня подешевели акции "Агротона" (-4%), "Астарты" (-2,44%) и "Кернела" (-1,2%).
Положительную динамику показали акции агрохолдинга ИМК (+0,36%).