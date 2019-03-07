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Биржи АТР 7 марта закрылись разнонаправленно на опасениях за рост мировой экономики
11:57 07.03.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга смешанной динамикой на фоне опасений за рост мировой экономики и сохраняющейся неопределенности вокруг перспектив торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,14%, до 3106,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 0,49%, до 1668,53 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,89%, до 28779,45 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,45%, до 2165,79 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,65%, опустившись до 21456,01 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,29%, до отметки 6263,9 пункта.
Участники торгов обратили внимание на новые экономические прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, в среду организация ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год по сравнению с ноябрьской оценкой на 0,2 процентного пункта - до 3,3%.
Кроме того, давление оказывает сохраняющаяся неопределенность относительно перспектив достижения торгового соглашения между США и Китаем. Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне 21-24 февраля. По их итогам президент США Дональд Трамп отложил запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Также Трамп заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Сроки этой встречи Трамп не обозначил.
По мнению рыночного аналитика OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley), которое приводит агентство MarketWatch, положительная динамика на биржах региона ограничена опасениями относительно роста мировой экономики и торгового конфликта США и Китая.
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