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Промышленные индексы США снижались 6 марта на фоне глобальной неопределенности
07:42 07.03.2019 |
Ведущие промышленные индексы США по итогам торговой сессии в среду снижались, что аналитики связывают, с одной стороны, со статистикой по дефициту торгового баланса США, а с другой с ослаблением оптимизма по торговой сделке США-Китай и неопределенностью со сделкой по выходу Великобритании из Евросоюза.
Промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,52%, до 25673,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,93%, до 7505,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,52%, до 2771,45 пункта.
Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 9,5 миллиарда долларов, или на 18,9% по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 59,8 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Это оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые полагали, что дефицит торгового баланса в США в декабре увеличился до 57,9 миллиарда долларов.
Как и следовало ожидать, вслед за промышленными индексами нефть на крупнейшей торговой площадке тоже стала дешеветь. Баррель нефти марки WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже подешевел на 0,64% - до $56,18 за баррель.
Инвесторы при этом продолжили активно покупать золото. По состоянию на 00.15 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,10 доллара, или на 0,24% - до 1287,80 доллара за тройскую унцию.
Как объяснил агентству Market Watch аналитиков Zaner Precious Metals, ситуация на биржах связана с ослаблением оптимизма вокруг торговой сделки США-КНР и Brexit. Поэтому инвесторы отдают предпочтение менее рисковым активам, отметил он.
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