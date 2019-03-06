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Биржи АТР закрылись 6 марта в основном ростом на оптимизме из Китая
12:37 06.03.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом на фоне мер властей Китая по поддержке экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,57%, до 3102,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,49%, до 1660,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повысился на 0,3%, до 29037,6 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,17%, до 2175,6 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,6%, опустившись до 21596,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,75%, до отметки 6245,6 пункта.
Поддержку настроений инвесторов оказали решения властей Китая в области национальной экономики, объявленные во вторник. В частности, в рамках реформы налоговой системы власти страны намерены в 2019 году снизить налог на добавленную стоимость для обрабатывающей промышленности, транспортной и строительной сфер. Кроме того, в стране планируется увеличение инвестиций в инфраструктуру и кредитования для малых предприятий. Инвесторы надеются, что эти меры окажут поддержку экономике страны, рост которой замедляется.
В то же время участники торгов продолжают ждать подробностей относительно торговых переговоров между США и Китаем. "Инвесторы воздерживались от активных действий на рынке, поскольку ждут новостей по торговым переговорам США и Китая", - полагает старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.
Определенное влияние на настроение трейдеров оказала статистика из Австралии. Согласно официальным данным, ВВП страны в четвертом квартале 2018 года вырос на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,8% кварталом ранее. Аналитики ждали роста на 2,5%.
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