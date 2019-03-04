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Биржи США выросли 1 марта на фоне сообщений о подготовке проекта соглашения с Китаем по торговле
07:25 04.03.2019 |
Основные американские фондовые индексы завершили пятницу в плюсе на фоне сообщений о подготовке Белым домом проекта окончательного торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,43%, до 26026,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,83%, до 7595,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 2803,69 пункта.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что американские власти готовят проект окончательного торгового соглашения, которое президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать в течение ближайших нескольких недель. По словам источников, саммит глав двух государств может состояться уже в середине марта.
В пятницу также стало известно, что потребительские доходы в стране в декабре выросли на 179 миллиардов долларов, или на 1%, по сравнению с ноябрем, расходы - снизились на 76,6 миллиарда долларов. Аналитики ждали роста доходов только на 0,5% и снижения расходов на 0,2%. При этом, по данным ведомства, в январе доходы потребителей США уменьшились на 0,1%, хотя ожидался рост показателя на 0,3%.
Кроме того, индекс потребительских настроений в США Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в феврале вырос лишь до 93,8 пункта при прогнозах роста до 95,8 пункта, а индекс деловой активности в промышленности в феврале опустился до 54,2% при прогнозах снижения только до 55,5%.
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