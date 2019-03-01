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Рынок акций Украины стартовал весенние торги умеренным снижением
19:12 01.03.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0.54% - до 555,41 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 108,8 млн грн, в том числе акциями - 4,16 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-1,08%) и "Центрэнерго" (+3,42%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 2,41% - до 457,09 пункта при объеме торгов 1,57 млн злотых (11,15 млн грн).
Среди индексных акций подорожали бумаги "Астарты" (+9,03%), "Агротона" (+3,23%) и "Овостара" (+0,93%).
Снизились в цене акции "Кернела" (-0,91%) и агрохолдинга ИМК (-0,35%).
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