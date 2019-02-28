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Биржи США 27 февраля закрылись разнонаправленно на геополитических рисках и выступлении главы ФРС
07:47 28.02.2019 |
Основные фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики на фоне геополитической напряженности и ожидания выступления главы Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,28%, до 25985,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,07%, до 7554,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,05%, до 2792,38 пункта.
В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.
Инвесторы также ждали еще одного выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе, на этот раз перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Как передает издание The Wall Street Journal, Паэлл вновь заявил, что ФРС работает над планом по завершению программы сокращения активов на балансе регулятора позднее в текущем году.
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