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Индекс ПФТС 27 февраля скорректировался вниз
19:31 27.02.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,93% - до 559,96 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 508,2 млн грн, в том числе акциями - 0,57 млн грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции "Донбассэнерго" (-8,16%), "Центрэнерго" (-2,53%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,14% - до 440,09 пункта при объеме торгов 2,17 млн злотых (15,4 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели акции "Овостара" (-1,82%) и агрохолдинга ИМК (-0,71%).
Положительную динамику показали акции "Астарты" (+1,03%) и "Агротона" (+0,88%).
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