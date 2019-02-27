Финансовые новости
- |
- 27.02.19
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи Азии растут 27 февраля на заявлениях главы ФРС США
07:58 27.02.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% - до 2964,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1555,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 28910,83 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2232,26 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,47% - до 21551,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 6138,3 пункта.
Участники торгов в Азии отыгрывают заявления Пауэлла, сделанные днем ранее в выступлении перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы ФРС США к более нейтральной монетарной политике.
Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и слабая статистика не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.
Рост японского рынка, по мнению аналитиков, также обусловлен коррекцией после снижения днем ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Четыре импичмента Тимошенко: Кто выживет в войне компроматов
|КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении - источник
|Большая распродажа. За какие «реформы» Януковича в армии ответит Замана
|Гривна ослабла на межбанке 26 февраля, наличный рынок подтягивается
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минюст зарегистрировал решение НКЦБФР об утверждении изменений в положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг
|Курсы валют по карточным операциям на 27.02.19
|НБУ продал 26 февраля банкам депозитные сертификаты на 17,5 млрд гривен
|25 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $38,8 млн до $207,3 млн
|Остатки средств на корсчетах банков 27.02.19
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.02.19
Это интересно
|Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi
|Android-устройства теперь позволяют авторизоваться в приложениях без пароля
|Daimler и BMW объявили о совместном бизнесе
|Швейцарская компания Solaxess оборудовала первый фасад многоквартирного жилого дома белыми солнечными батареями
|Sony Xperia 1 — мощный смартфон с экраном 4K OLED и тройной камерой
|Huawei представила свой вариант складного смартфона — Mate X
|Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2