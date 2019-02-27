Биржи США закрылись 27 февраля в минусе на выступлении главы ФРС и статданных

Основные фондовые индексы США во вторник закрылись в "красной" зоне на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,13%, снизившись до 26057,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,07%, - до 7549,30 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,08%, до 2793,90 пункта.

Пауэлл, выступая перед банковским комитетом Сената США, заявил, что регулятор считает оправданным "терпеливый" подход к повышению ставок. Он подтвердил смену политики регулятора, сославшись на "перекрестные течения и противоречивые сигналы", которые стали аргументом против повышения ставки.

При этом Пауэлл вновь отметил, что растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.

По мнению старшего экономиста по США в High Frequency Economics Джима О'Салливана, выступление Пауэлла пролило мало света на планы регулятора. "Многое из сказанного - это просто повтор того, что сообщалось после январской встречи", - приводит слова эксперта агентство MarketWatch.

Инвесторы во вторник следили за внутренней статистикой, оказавшейся неоднозначной. Индекс доверия потребителей в США в феврале поднялся до 131,4 пункта с пересмотренного показателя января в 121,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя только до 124,7 пункта. Между тем количество новых домов в стране в декабре снизилось на 11,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,078 миллиона, что оказалось хуже прогноза. Показатель оказался минимальным с сентября 2016 года.