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Индекс ПФТС 26 февраля резко развернулся вверх
19:26 26.02.2019 |
Индекс ПФТС после двух дней вялого снижения во вторник рванул вверх на 2,03% - до 565,23 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 19,8 млн грн, в том числе акциями - 2,84 млн грн.
В "индексной корзине" подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+8,54%), "Укрнафты" (+4,84%) и "Центрэнерго" (+2,33%).
Отрицательную динамику показали акции "Турбоатома" (-2,65%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв повысился на 1,51% - до 441,38 пункта при объеме торгов 0,45 млн злотых (3,15 млн грн).
Среди индексных бумаг дорожали акции "Астарты" (+5,82%) и "Овостара" (+0,92%).
В "красной зоне" торговались акции агрохолдинга ИМК (-1,06%) и "Агротона" (-0,89%).
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