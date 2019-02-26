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Азиатские биржи в основном снижаются 26 февраля после роста днем ранее
07:52 26.02.2019 |
Биржи Китая продолжают расти, однако остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник перешли к снижению в рамках фиксации прибыли после повышения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.48 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,42% - до 2973,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1561,57 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,51% - до 28810,62 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,29%, до 2226,1 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,47% - до 21426,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,22% - до отметки 6110,8 пункта.
На биржах Китая во вторник еще сохраняется положительная динамика на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта между КНР и США. В то же время на остальных биржах азиатского региона началась коррекция после более пристальной оценки итогов последних торговых переговоров, которые, по заявлению сторон, ознаменовались существенным прогрессом.
"Форма и тон переговоров не предвещают решения многих открытых вопросов. Хотя отмечается ослабление опасений на китайских рынках и ожидается улучшение отношения к риску на мировых рынках, двусторонние торговые отношения будут оставаться сложными", - сказал агентству Франс Пресс аналитик BNY Mellon Investment Management Анинда Митра (Aninda Mitra).
Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов.
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