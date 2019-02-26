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Биржи США 25 февраля закрылись в плюсе на заявлениях Трампа по пошлинам
07:50 26.02.2019 |
Основные фондовые индексы США завершили понедельник в плюсе на фоне заявления президента страны Дональда Трампа по пошлинам с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,23%, до 26091,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,36%, до 7554,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2796,11 пункта.
По итогам прошедших 21-24 февраля в Вашингтоне переговоров с китайской стороной Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Американский президент также отметил существенный прогресс на переговорах, в частности, по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие. На этом фоне биржи Китая закрыли торги в понедельник ростом более чем на 5%.
Трамп также заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле.
"Мы видим прогресс по геополитическим вопросам", - констатировал агентству MarketWatch основатель Logan Capital Management Стивен Ли (Stephen Lee).
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