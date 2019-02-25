Биржи Китая 25 февраля растут на 3-4% на решении Трампа отложить повышение пошлин на товары из КНР

Биржи Китая повышаются на 3-4% в понедельник, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить запланированное на 1 марта очередное повышение пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 3,32% - до 2897,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,08%, до 1537,54 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,24% - до 28885,14 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,03%, до 2229,81 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,47% - до 21525,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,07% - до отметки 6162,8 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления Трампа о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. При этом сроки этой встречи Трамп не обозначил.

"Это признак ослабления напряженности. Рынки по-прежнему будут сохранять некоторую осторожность, но эта новость обнадеживает", - приводит агентство Блумберг мнение ведущего эксперта по глобальной макростратегии Medley Global Advisors Бена Эмонса (Ben Emons).