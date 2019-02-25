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Биржи США закрылись 22 февраля в плюсе на ожидании итогов переговоров с Китаем
07:19 25.02.2019 |
Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на позитивных ожиданиях по итогам торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,7%, до 26031,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,91%, до 7527,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 2792,67 пункта.
США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.
Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу заявил, что в ходе переговоров с китайской делегацией стороны договорились о шагах в области валютного регулирования, достигли "значительного прогресса" в переговорах. Он также сообщил, что визит китайской делегации продлится на два дня больше запланированного срока.
Кроме того, CNBC со ссылкой на источники сообщило, что Китай согласился закупить у США товаров на сумму порядка 1,2 триллиона долларов в рамках переговоров о прекращении торгового противостояния между странами. При этом, как уточняют источники, обе стороны остаются далеки от соглашения по ключевому для Соединенных Штатов вопросу по интеллектуальной собственности.
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