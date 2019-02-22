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Индекс ПФТС 22 февраля у вернулся в «красную зону»
22:09 22.02.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,09% - до 554,77 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 305,06 млн грн, в том числе акциями - 1,46 млн грн.
Среди индексных акций подешевели бумаги "Центрэнерго" (-0,57%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,14%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,49% - до 432,39 пункта при объеме торгов 6,37 млн злотых (45,2 млн грн).
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