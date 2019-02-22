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Банки Украины на 22 февраля сократили портфель ОВГЗ на 4,7 млрд грн
13:00 22.02.2019 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 22 февраля уменьшился на 4,695 млрд грн (на 0,65%) – до 370,724 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ сократился на 4,966 млрд грн, до 754,415 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - уменьшился на 0,173 млрд грн, нерезидентов – на 0,373 млрд грн, а портфель физлиц увеличился– на 0,275 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 20.02
|760685.71
|338606.71
|375436.24
|25697.82
|7157.72
|13787.23
|на 21.02
|759380.86
|337106.71
|375419.43
|25767.74
|7248.71
|13838.27
|на 22.02
|754415.00
|337106.71
|370724.17
|25595.24
|7523.89
|13465.00
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 22 февраля– 27,002630 грн/$1.
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