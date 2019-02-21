Биржи США закрылись в плюсе после публикации протоколов Федерального резерва

Основные фондовые индексы США завершили торги среды в плюсе на фоне публикации протоколов ФРС, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,24% - до 25954,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,03%, до 7489,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 2784,70 пункта.

Члены комитета ФРС согласились, что "терпеливый" подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков, следует из опубликованного в среду протокола заседания регулятора.

Члены комитета также выразили обеспокоенность в связи с повышенной волатильностью фондовых рынков США и значительного снижения "аппетита к риску" у инвесторов. При этом данные, рассмотренные на заседании, свидетельствуют об улучшении условий на рынке труда и устойчивом росте реального ВВП США в четвертом квартале 2018 года.

Протоколы регулятора являются "единственным важнейшим событием этой недели, потому что они дадут нам необходимый инсайд о том, что думает ФРС по поводу серьезного изменения основ", заявила агентству MarketWatch старший глобальный рыночный стратег Invesco Кристина Хупер (Kristina Hooper).

Участники рынка также ждут новостей с очередного раунда торговых переговоров США и Китая, который проходит на этой неделе в Вашингтоне. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.