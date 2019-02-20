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Биржи США закрылись 19 февраля в слабом плюсе на ожидании возобновления переговоров с Китаем
07:41 20.02.2019 |
Основные фондовые индексы США во вторник незначительно выросли на фоне возобновления торговых переговоров Пекина и Вашингтона, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,03%, до 25891,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,19%, до 7486,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,15%, до 2779,76 пункта.
Во вторник в Вашингтоне должна начаться новая серия переговоров США и Китая по вопросам торговли, при этом 21 февраля стартуют встречи на более высоком уровне. Предыдущий раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам прошел в Пекине 14-15 февраля. Стороны не смогли выйти на окончательное и оптимальное для обеих сторон соглашение, при этом никаких деталей об условиях, выдвигаемых каждой из сторон, пока не раскрывается.
По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде переговоров по торговым вопросам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.
"Рынок оценил множество хороших новостей", - отметил агентству MarketWatch макростратег State Street Марвин Ло (Marvin Loh), подчеркнувший, что в последнее время оптимизм на торговых площадках связан в первую очередь с торговыми переговорами.
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