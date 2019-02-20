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Биржи АТР 19 февраля закрылись в основном ростом в ожидании торговых переговоров США и КНР
10:56 19.02.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов вторника в ожидании нового этапа торговых переговоров Китая и США, которые состоятся на текущей неделе в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 2755,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1443,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,42%, до 28228,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2205,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,28%, поднявшись до 6106,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, до 21302,65 пункта.
В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая. По словам представителя Белого дома, делегации стран начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.
"Ожидания прогресса в торговых отношениях между США и Китаем очень высоки, поскольку они продолжают переговоры", - сказал агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато. Однако неопределенность сохраняется, и это ограничивает оптимизм инвесторов.
Дополнительную поддержку японскому рынку акций оказало снижение курса иены по отношению к доллару. Курс доллара к иене растет до 110,7 иены за доллар со 110,6 иены. Ослаблению курса японской валюты способствуют заявления главы Банка Японии Харухико Куроды о готовности регулятора обеспечить дополнительную поддержку экономики в случае негативного влияния на нее со стороны роста курса иены.
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