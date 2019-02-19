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Биржи Китая закрылись 18 февраля ростом на 2-3% на торговом оптимизме
13:03 18.02.2019 |
Биржи Китая ощутимо выросли по итогам торгов понедельника, вслед за ними поднялись и остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,68%, до 2754,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,71%, до 1440,95 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,6%, до 28347,01 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,67%, до 2210,89 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,39%, поднявшись до 6089,8 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 1,82%, до 21281,85 пункта.
Оптимизм инвесторов был вызван новостями вокруг торговых отношений США и Китаем. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских торговых переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.
Президент США Дональд Трамп при этом повторил сделанное до переговоров заявление о том, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.
"Учитывая ослабление экономики США, у обеих сторон есть довольно большая мотивация для какого-либо соглашения в краткосрочной перспективе, пока они продолжают обсуждать более масштабные структурные вопросы, которые маячат на заднем плане", - сказал агентству Блумберг менеджер Antipodes Partners Санни Бангиа (Sunny Bangia).
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