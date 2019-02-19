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Биржи США выросли 15 февраля на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров с Китаем
07:04 18.02.2019 |
Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,74%, до 25883,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,61%, до 7472,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,09%, до 2775,60 пункта.
В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.
Стороны продолжат диалог на следующей неделе в Вашингтоне. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".
"Торговля была крупнейшим фактором, влияющим на рынки в последнее время, так что отрадно видеть, что стороны успешно проводят переговоры", - приводит агентство MarketWatch слова Криса Гаффни (Chris Gaffney) из TIAA Bank.
В пятницу также стало известно, что индекс Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, подскочил до 95,5 пункта с январского уровня в 91,2 пункта, об этом сообщалось на сайте университета. Аналитики ожидали роста до 93,3 пункта.
При этом объем промышленного производства в США в январе в месячном выражении снизился на 0,6%, в то время как аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%.
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