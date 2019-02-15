Биржи США закрылись 14 февраля преимущественно в минусе на слабой статистике

Основные фондовые индексы США в четверг не продемонстрировали единой динамики на слабой внутренней статистике и ожидании торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,41%, до 25439,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,09%, до 7426,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,27%, до 2745,73 пункта.

Очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, как сообщалось, должен пройти в Пекине 14-15 февраля. С 1 марта США планируют в очередной раз повысить пошлины на китайские товары, которое может стать очередным витком торговой войны между странами.

Между тем, не порадовала инвесторов опубликованная в четверг внутренняя статистика.

Так, объем розничных продаж в декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, причем это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, выросло на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 239 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 225 тысяч.

"Бесспорно, данные по розничным продажам не были хорошими", - сказал агентству MarketWatch портфельный менеджер фонда Federated Global Allocation Fund Стив Чиавароне (Steve Chiavarone). Эксперт добавил, между тем, что одних этих данных недостаточно для сомнений в устойчивом состоянии американских потребителей.